Fleury

Le remembrement histoire du bocage

Parking Georges Vimont, entre l’église et l’école Fleury Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 17:00:00

fin : 2026-08-11 19:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Partons à la découverte du bocage et d’une période clef de son histoire le remembrement.

Révélatrice d’une économie en pleine mutation, cette politique redessine les campagnes françaises et les rapports entre voisins pour les familles qui y vivent. La Manche le subit, en profite ou y résiste suivant les communes, des souvenirs se forgent. Venez écouter le récit du remembrement à Fleury et témoigner si le cœur vous en dit !

2h-2h30, 4km.

Contactez-moi si temps incertain.

Inscription conseillée, prévoir des espèces. .

Parking Georges Vimont, entre l’église et l’école Fleury 50800 Manche Normandie +33 6 38 69 18 54 communbocage@proton.me

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English : Le remembrement histoire du bocage

L’événement Le remembrement histoire du bocage Fleury a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Villedieu-les-Poêles