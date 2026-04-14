Le renard et le blaireau, Ners, Ners

Le renard et le blaireau Mercredi 22 avril, 14h00 Ners Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

En bords de Gardon, venez explorer l’habitat de deux petits êtres bien connus mais dont on sait finalement peu de choses : le renard, et le blaireau.

Leur mauvaise réputation est-elle méritée ?

A l’aide d’un piège photo, nous pourrons essayer de vérifier leur présence…

Ners 30360 Ners Ners 30360 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://cogard.org/agenda »}]

Balade de 5 km au bord du Gardon. Explorez l’habitat de deux petits êtres bien connus.