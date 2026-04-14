Le renard et le blaireau, Ners, Ners
Le renard et le blaireau, Ners, Ners mercredi 22 avril 2026.
Le renard et le blaireau Mercredi 22 avril, 14h00 Ners Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
En bords de Gardon, venez explorer l’habitat de deux petits êtres bien connus mais dont on sait finalement peu de choses : le renard, et le blaireau.
Leur mauvaise réputation est-elle méritée ?
A l’aide d’un piège photo, nous pourrons essayer de vérifier leur présence…
Ners 30360 Ners Ners 30360 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://cogard.org/agenda »}]
Balade de 5 km au bord du Gardon. Explorez l’habitat de deux petits êtres bien connus.