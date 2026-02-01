Le rendez-vous du jardinier – Février 2026 Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

ATELIER GRATUIT : entretien du potager, découverte des outils et techniques de jardinage (tenue de jardinage et gants, adapter votre équipement à la météo).

Nos ateliers pratiques de jardinage ont lieu tous les jeudis de 14h00 à 15h30.

En cas de météo pluvieuse, l’atelier se déroulera à l’abri.

Le jeudi 26 février : 14h00 à 15h30 le rendez-vous du jardinier avec le jardinier de la Maison du jardinage et du compostage + 15h30 à 16h30 le compostage avec l’intervenante Marion Leblanc de DM compost.

[Atelier pratique]

Venez participer à un jardinage de saison au potager pédagogique de Bercy à travers une découverte des travaux de saisons avec l’équipe de jardinier.ere.s de la Maison du jardinage.

Le jeudi 26 février 2026

de 14h00 à 16h30

Le jeudi 05 février 2026

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 12 février 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit

Inscription en ligne obligatoire

Public adultes. A partir de 18 ans.

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS



