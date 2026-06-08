Le Rendez-vous Musique pas si classique Traversées Eglise Anjeux

Anjeux

Le Rendez-vous Musique pas si classique Traversées

Eglise 1 Rue de la Cornée Anjeux Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 20:30:00

fin : 2026-07-06 22:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Le festival Les Rendez-vous fait étape à Anjeux avec le Duo harpe et violon composé d’Iris Torossian et David Haroutunian. Un voyage musical entre traditions et émotions. Le concert est ponctué d’échanges avec les artistes pour mieux découvrir leurs instruments et leur univers. En fin de soirée, un pot de l’amitié est proposé au public. .

Eglise 1 Rue de la Cornée Anjeux 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté lesrendezvous70@gmail.com

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English : Le Rendez-vous Musique pas si classique Traversées

L’événement Le Rendez-vous Musique pas si classique Traversées Anjeux a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD