Le Rendez-vous Musique pas si classique Traversées Eglise Anjeux
Le Rendez-vous Musique pas si classique Traversées Eglise Anjeux lundi 6 juillet 2026.
Anjeux
Le Rendez-vous Musique pas si classique Traversées
Eglise 1 Rue de la Cornée Anjeux Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 20:30:00
fin : 2026-07-06 22:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Le festival Les Rendez-vous fait étape à Anjeux avec le Duo harpe et violon composé d’Iris Torossian et David Haroutunian. Un voyage musical entre traditions et émotions. Le concert est ponctué d’échanges avec les artistes pour mieux découvrir leurs instruments et leur univers. En fin de soirée, un pot de l’amitié est proposé au public. .
Eglise 1 Rue de la Cornée Anjeux 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté lesrendezvous70@gmail.com
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English : Le Rendez-vous Musique pas si classique Traversées
L’événement Le Rendez-vous Musique pas si classique Traversées Anjeux a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD