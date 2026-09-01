Le renouveau musical français de la fin du XIXe siècle Thionville
jeudi 24 septembre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Le renouveau musical français de la fin du XIXe siècle
8 place Marie-Louise Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-09-24 19:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Envie de mieux comprendre la musique ? D’enrichir votre expérience musicale ? Venez découvrir le nouveau cycle de conférences musicales Clefs d’écoute développé et présenté par Olivier Schmitt, professeur d’orgue au Conservatoire de Thionville, docteur en musicologie et compositeur.
Le renouveau musical français de la fin du XIXe siècle
En lien avec le concert Sonates Françaises de Gabriel Pidoux & Jorge González Buajasán
Chaque conférence, en écho aux concerts de l’Adagio, viendra présenter une thématique musicale, un répertoire, un instrument. Entrée sur présentation d’un billet.Tout public
10 .
8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr
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English :
Want to better understand music? Want to enrich your musical experience? Come discover the new series of music lectures, “Clefs d’écoute,” developedand presented by Olivier Schmitt, organ professor at the Thionville Conservatory, Ph.D. in musicology, and composer.
The French Musical Revival of the Late 19th Century
In conjunction with the “French Sonatas” concert by Gabriel Pidoux & Jorge González Buaján
Each lecture, complementing the Adagio concerts, will explore a musical theme, a repertoire, or an instrument. Admission with a ticket.
L’événement Le renouveau musical français de la fin du XIXe siècle Thionville a été mis à jour le 2026-08-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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