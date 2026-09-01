Informations pratiques

Thionville

Le renouveau musical français de la fin du XIXe siècle

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-24 19:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Envie de mieux comprendre la musique ? D’enrichir votre expérience musicale ? Venez découvrir le nouveau cycle de conférences musicales Clefs d’écoute développé et présenté par Olivier Schmitt, professeur d’orgue au Conservatoire de Thionville, docteur en musicologie et compositeur.

Le renouveau musical français de la fin du XIXe siècle

En lien avec le concert Sonates Françaises de Gabriel Pidoux & Jorge González Buajasán

Chaque conférence, en écho aux concerts de l’Adagio, viendra présenter une thématique musicale, un répertoire, un instrument. Entrée sur présentation d’un billet.Tout public

10 .

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

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English :

Want to better understand music? Want to enrich your musical experience? Come discover the new series of music lectures, “Clefs d’écoute,” developedand presented by Olivier Schmitt, organ professor at the Thionville Conservatory, Ph.D. in musicology, and composer.

The French Musical Revival of the Late 19th Century

In conjunction with the “French Sonatas” concert by Gabriel Pidoux & Jorge González Buaján

Each lecture, complementing the Adagio concerts, will explore a musical theme, a repertoire, or an instrument. Admission with a ticket.

L’événement Le renouveau musical français de la fin du XIXe siècle Thionville a été mis à jour le 2026-08-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME