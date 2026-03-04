Le repas des gens – Cie L’Entreprise, Piano’cktail, Bouguenais
12 € à 26 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-24T20:00:00+01:00 – 2026-03-24T21:30:00+01:00
Fin : 2026-03-24T20:00:00+01:00 – 2026-03-24T21:30:00+01:00
Théâtre
Robert et sa femme sont conviés à un dîner au théâtre. Ils découvrent la salle et se mettent à table. Aidés par la surprise, l’émerveillement et l’excellent vin, ils sont gagnés par l’étrange émotion d’être sur scène devant un public. Bientôt, la gêne laisse la place aux souvenirs et aux rires. Ils rappellent l’essence même du théâtre : un espace où la parole circule, où l’autre se découvre, où la communauté se tisse.
Texte et mise en scène : François Cervantes
Avec Julien Cottereau, Catherine Germain, Amy Coetzer, Lisa Kramarz, Stephan Pastor
Tout public à partir de 12 ans, en famille
Durée : 1h30
Piano’cktail Rue Ginsheim Gustavsburg, Bouguenais Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pianocktail-bouguenais.fr »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 65 05 25 »}]
Le repas des gens – Cie L’Entreprise © Christophe Raynaud de Lage