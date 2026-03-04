Le repas des gens – Cie L’Entreprise, Piano’cktail, Bouguenais

Le repas des gens – Cie L’Entreprise Mardi 24 mars, 20h00 Piano’cktail Loire-Atlantique

12 € à 26 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T20:00:00+01:00 – 2026-03-24T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-24T20:00:00+01:00 – 2026-03-24T21:30:00+01:00

Théâtre

Robert et sa femme sont conviés à un dîner au théâtre. Ils découvrent la salle et se mettent à table. Aidés par la surprise, l’émerveillement et l’excellent vin, ils sont gagnés par l’étrange émotion d’être sur scène devant un public. Bientôt, la gêne laisse la place aux souvenirs et aux rires. Ils rappellent l’essence même du théâtre : un espace où la parole circule, où l’autre se découvre, où la communauté se tisse.

Texte et mise en scène : François Cervantes

Avec Julien Cottereau, Catherine Germain, Amy Coetzer, Lisa Kramarz, Stephan Pastor

Tout public à partir de 12 ans, en famille

Durée : 1h30

Piano’cktail Rue Ginsheim Gustavsburg, Bouguenais Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pianocktail-bouguenais.fr »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 65 05 25 »}]

Le repas des gens – Cie L’Entreprise © Christophe Raynaud de Lage