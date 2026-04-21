Saint-Julien-Beychevelle

Le restaurant le Saint Julien fête ses 30 ans

11 Rue de Saint-Julien Saint-Julien-Beychevelle Gironde

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 12:00:00

fin : 2026-05-07 22:00:00

Date(s) :

2026-05-07

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Au cœur de Saint-Julien-Beychevelle, le restaurant Le Saint-Julien célèbre un anniversaire pas comme les autres 30 ans de passion, de saveurs et de convivialité .

Pour marquer cette belle étape, une journée d’exception vous attend, du matin jusqu’au soir.

Laissez-vous séduire par un cocktail déjeunatoire gourmand, un buffet de spécialités généreux, puis prolongez le plaisir le soir autour d’un cocktail dînatoire, une animation musicale dans une ambiance chaleureuse et festive.

Toute la journée dégustation de vins soigneusement sélectionnés.

Un moment unique à partager, entre gastronomie et bonne humeur, pour célébrer trois décennies d’histoire.

Places limitées, pensez à réserver ! .

11 Rue de Saint-Julien Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 63 87 restaurantlesaintjulien@yahoo.fr

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English : Le restaurant le Saint Julien fête ses 30 ans

L’événement Le restaurant le Saint Julien fête ses 30 ans Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Médoc-Vignoble