Le Retro Mobile du Bazadais Bazas

Le Retro Mobile du Bazadais

Place de la Cathédrale Bazas Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le Salon Rétro mobile du Bazadais vous attend une nouvelle fois au cœur de la ville de Bazas. Des trésors automobiles dans chaque coin de rue créeront la surprise pour un public toujours plus nombreux. L’inédit, l’extraordinaire et l’inattendu se disputeront la vedette, mais c’est la passion qui sera le dénominateur commun de cette nouvelle édition.

Vous partirez à la rencontre d’artistes, constructeurs, clubs, fédérations, vendeurs de pièces détachées et de miniatures, restaurateurs ou encore marchands d’automobiles.

Le Rétro mobile du Bazadais est le salon des passionnés, curieux ou amateurs de voitures anciennes plus de 1200 voitures et 400 Motos réunis pour la passion avec de nombreuses animations exclusives. Venez voyager dans le temps ou vivre votre passion !

Place des Tilleuls, retrouvez le Rétro Broc , un vide grenier pour faire de bonnes affaires ! .

Place de la Cathédrale Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 44 98 18 retromobiledubazadais@gmail.com

