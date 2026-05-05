Le rêve et le sommeil, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Le rêve et le sommeil Jeudi 11 juin, 19h15 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Tarifs en nocturne : 4€/2,5€

Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur l’agenda en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T19:15:00+02:00 – 2026-06-11T20:45:00+02:00

Fin : 2026-06-11T19:15:00+02:00 – 2026-06-11T20:45:00+02:00

Le rêve et le sommeil occupent une place singulière dans l’histoire de l’art, entre repos du corps et puissance de l’imaginaire. De la peinture caravagesque aux explorations surréalistes, jusqu’aux oeuvres contemporaines, cette visite propose un parcours sensible analysant les figures de l’endormissement, du songe et de la veille, révélatrices de nos désirs et de notre rapport au temps.

Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees »}]

Ce cycle de visites dans les collections permanentes vous propose une exploration thématique et transchronologique de l’histoire de l’art. À suivre entièrement ou en partie, selon votre envie !