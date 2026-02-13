Le réveil dans la Nuit de votre imagination, Ecomusée du Moulinage de la Neuve, Marcols-les-Eaux

Le réveil dans la Nuit de votre imagination Samedi 23 mai, 21h00 Ecomusée du Moulinage de la Neuve Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Le projet de cette Nuit des Musées est une interprétation scénique d’un des premiers contes moderne de l’époque victorienne, oubliant le cadre traditionnel du récit pour amener l’imagination au pouvoir.

Un indice : « Le meilleur moyen de réaliser l’impossible est de croire que c’est possible « …

Ecomusée du Moulinage de la Neuve 77 route de la Combe 07190 Marcols les Eaux Marcols-les-Eaux 07190 La Neuve Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 33 06 64 15 50 84 http://moulinages.fr https://www.facebook.com/laneuvedemarcols Ancien moulinage du XIXe siècle où fut transformé le fil de soie avant de rejoindre Lyon, capitale mondiale de la soie à cette époque. La particularité exceptionnelle de ce moulinage est la présence de l’ensemble de ses métiers, dont certains sont mis en fonctionnement lors des visites. De la fermeture de l’usine en 1967 jusqu’à nos jours, tout est resté intact. Parking sur la place Marie Giraud, juste devant le moulinage.

Nuit européenne des musées

©PascalBreugelmans