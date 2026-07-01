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Le réveil maman, Médiathèque de Boma, Saint-Denis-de-Pile

samedi 5 décembre 2026 · Médiathèque de Boma · Saint-Denis-de-Pile

Le réveil maman, Médiathèque de Boma, Saint-Denis-de-Pile

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Médiathèque de Boma
Adresse
1 route de guîtres
Ville
33910 Saint-Denis-de-Pile
Département
Gironde

Le réveil maman Samedi 5 décembre, 11h00, 16h00 Médiathèque de Boma Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T11:35:00+01:00
Fin : 2026-12-05T16:00:00+01:00 – 2026-12-05T16:35:00+01:00

Oscar est un petit garçon qui est toujours en retard. Oscar n’aime pas se presser, Oscar n’aime pas se dépêcher. C’est sa maman qui le réveille… c’est son réveil maman. Mais attention ce n’est pas un réveil comme les autres. Son réveil-maman a trois sonneries… La première c’est la plus agréable. Mais quand sonne la troisième, attention les oreilles. C’est une sonnerie colère, une sonnerie tempête ! Et si Oscar arrêtait le temps …
Tic tac … Tic tac … C’est sa tactique…

Médiathèque de Boma 1 route de guîtres Saint-Denis-de-Pile 33910 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Jeune public de 3 à 6 ans Jérôme Aubineau

Laurent Touzeau

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