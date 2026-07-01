Le réveil maman, Médiathèque de Boma, Saint-Denis-de-Pile

Informations pratiques

Le réveil maman Samedi 5 décembre, 11h00, 16h00 Médiathèque de Boma Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T11:35:00+01:00

Fin : 2026-12-05T16:00:00+01:00 – 2026-12-05T16:35:00+01:00

Oscar est un petit garçon qui est toujours en retard. Oscar n’aime pas se presser, Oscar n’aime pas se dépêcher. C’est sa maman qui le réveille… c’est son réveil maman. Mais attention ce n’est pas un réveil comme les autres. Son réveil-maman a trois sonneries… La première c’est la plus agréable. Mais quand sonne la troisième, attention les oreilles. C’est une sonnerie colère, une sonnerie tempête ! Et si Oscar arrêtait le temps …

Tic tac … Tic tac … C’est sa tactique…

Médiathèque de Boma 1 route de guîtres Saint-Denis-de-Pile 33910 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Jeune public de 3 à 6 ans Jérôme Aubineau

Laurent Touzeau