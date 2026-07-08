Soirée Jeu Parc de Boma Saint-Denis-de-Pile
vendredi 28 août 2026 · Parc de Boma · Saint-Denis-de-Pile
Informations pratiques
Saint-Denis-de-Pile
Soirée Jeu
Parc de Boma 1 Route de Guîtres Saint-Denis-de-Pile Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Une soirée jeu spéciale fin d’été . On se retrouve à 19h pour commencer tous ensemble autour d’un pique-nique ou chacun amène quelque chose à partager. Puis on joue en grand nombre, à des jeux d’ambiance comme DJ SET, le plus proche gagne… .
Parc de Boma 1 Route de Guîtres Saint-Denis-de-Pile 33910 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 92 75
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English : Soirée Jeu
L’événement Soirée Jeu Saint-Denis-de-Pile a été mis à jour le 2026-06-27 par OTI du Libournais