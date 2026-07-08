Soirée Jeu Parc de Boma Saint-Denis-de-Pile

Informations pratiques

Saint-Denis-de-Pile

Soirée Jeu

Parc de Boma 1 Route de Guîtres Saint-Denis-de-Pile Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Une soirée jeu spéciale fin d’été . On se retrouve à 19h pour commencer tous ensemble autour d’un pique-nique ou chacun amène quelque chose à partager. Puis on joue en grand nombre, à des jeux d’ambiance comme DJ SET, le plus proche gagne… .

Parc de Boma 1 Route de Guîtres Saint-Denis-de-Pile 33910 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 92 75

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English : Soirée Jeu

L’événement Soirée Jeu Saint-Denis-de-Pile a été mis à jour le 2026-06-27 par OTI du Libournais