Le Rhône à vélo, Musée maison du patrimoine, Hières-sur-Amby

Informations pratiques

Le Rhône à vélo Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée maison du patrimoine Isère

Tarif : 8€,5€ pour les 12-18 ans gratuit – 12ans

RDV : Vallée Bleue, Montalieu-Vercieu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Muni de votre vélo, suivez le guide le long de la ViaRhôna sur les traces des mariniers et laissez-vous conter les histoires du fleuve de son histoire naturelle à son rôle historique primordial pour le territoire.

Possibilité de louer un vélo électrique au départ (Vallée Bleue).

Musée maison du patrimoine Montée de la Cure, 38118 Hières-sur-Amby, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Hières-sur-Amby 38118 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 95 19 10 http://www.musee-larina-hieres.com [{« type »: « phone », « value »: « 0474951910 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@musee-larina-hieres.fr »}] Conçu pour faciliter la compréhension de l’archéologie et la relation de l’homme à son milieu, le musée, entièrement rénové et agrandi, retrace l’histoire de l’occupation humaine de l’Isle Crémieu de la Préhistoire au début du Moyen Âge au fil d’une chronologie simple et illustrée et à travers une nouvelle exposition riche d’objets archéologiques, vestiges de sites du territoire. Le musée est implanté dans l’ancien presbytère du village, maison traditionnelle du XVIIIe siècle couverte en lauzes, restaurée à l’identique. Parc de stationnement (Voitures et autocars)

Découvrez les multiples facettes du Rhône en visite guidée…à vélo !

Maison du patrimoine