Le Roc Comedy Club revient au Mercure Granville ! Hôtel Mercure Granville Le Grand Large Granville

Informations pratiques

Granville

Le Roc Comedy Club revient au Mercure Granville !

Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:00:00

fin : 2026-08-04 22:15:00

Date(s) :

2026-08-04

Préparez-vous à une soirée où les éclats de rire seront au rendez-vous !

Le mardi 4 août, le Roc Comedy Club s’installe de nouveau au Mercure Granville Le Grand Large pour une soirée stand-up conviviale avec 4 humoristes prêts à enflammer la scène.

Au programme

– Chloé Fortin,

– Monsieur Moustache,

– Céline Ledoux,

– Thierry Saillard.

Chaque artiste vous embarquera dans son univers avec des anecdotes, de l’autodérision, des observations du quotidien et des punchlines qui promettent de faire mouche !

Accueil du public dès 20h30.

Début du spectacle à 21h.

Entrée gratuite participation libre (au chapeau).

Bar & restauration sur place.

Que vous soyez en vacances, de passage ou Granvillais, venez partager un moment de bonne humeur dans une ambiance chaleureuse avec une vue exceptionnelle sur la mer.

Invitez vos amis à venir rire avec vous. Plus on est nombreux, plus l’ambiance sera au rendez-vous ! .

Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@accor.Com

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English : Le Roc Comedy Club revient au Mercure Granville !

L’événement Le Roc Comedy Club revient au Mercure Granville ! Granville a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Granville Terre et Mer