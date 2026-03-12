Le Roc Querçynois à Brengues Brengues
Le Roc Querçynois à Brengues Brengues dimanche 31 mai 2026.
Le Roc Querçynois à Brengues
Camping Municipal Brengues Lot
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
16ème édition, de la randonnée du Roc Quercynois est un événement incontournable pour les amateurs de VTT/Gravel/ VAE et de randonnées pédestres
16ème édition, de la randonnée du Roc Quercynois est un événement incontournable pour les amateurs de VTT/Gravel/ VAE et de randonnées pédestres. Elle se déroule chaque année le dernier dimanche de mai à Brengues.
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Camping Municipal Brengues 46320 Lot Occitanie +33 6 80 57 95 11 contact@rocquercynois.fr
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English :
The 16th edition of the Roc Quercynois hike is a must for mountain bike/Gravel/VAE and hiking enthusiasts
L’événement Le Roc Querçynois à Brengues Brengues a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Figeac