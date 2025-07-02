Le roi et l’oiseau Compiègne

Le roi et l’oiseau Compiègne mercredi 7 janvier 2026.

Le roi et l’oiseau

Place Briet d’Aubigny Compiègne Oise

Tarif : 7 – 7 – 8.5

7

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 16:00:00

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

C’est l’histoire d’un roi, d’un oiseau, d’une bergère et d’un ramoneur… Après Le Carnaval des Animaux… ou encore Pierre & le Loup, Émilie Lalande et sa compagnie, désormais en résidence à l’Espace Jean Legendre, s’emparent de l’un des plus beaux films d’animation. Un voyage à la chorégraphie poétique et musicale, pour les enfants comme les adultes !

Dans le royaume de Takicardie, règne un roi tyrannique, le terrible Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize qui veut épouser une jeune bergère, elle-même amoureuse d’un ramoneur. Au sein de cet empire aux styles architecturaux infinis se rencontrent à leurs côtés, oiseau facétieux, statues animées, robot destructeur. L’oeuvre de Grimault, d’une rare intelligence, sublimée par les textes somptueux de Prévert et une fabuleuse musique signée Kilar, reste encore aujourd’hui l’un des plus beaux contes offerts par le septième art.

Avec cette fable, Émilie Lalande aborde les thèmes de la liberté, de l’amour, mais aussi de l’oppression. À travers une mise scène constituée, d’escaliers et de drapées, elle joue sur les échelles de grandeurs pour nous embarquer dans l’immensité du château et la mégalomanie de son autocrate. La danse lui permet de retranscrire les personnages, leur trait de caractère et les textes de Prévert. Si elle s’appuie sur ce dernier comme source d’inspiration, elle puise également dans le conte originel d’Andersen, La Bergère et le Ramoneur.

Un spectacle débordant de sentiments, de grâce, criant de liberté !

Dès 5 ans 7 .

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

