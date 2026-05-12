Le Roman des Musiques Polyphoniques Arronnes
Le Roman des Musiques Polyphoniques Arronnes mardi 2 juin 2026.
Arronnes
Le Roman des Musiques Polyphoniques
Eglise Arronnes Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 19:00:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Ce festival, organisé par le conservatoire de Vichy-Communauté, réunira des prestations des élèves et enseignants des classes de harpe, clavecin, accordéon et guitare.
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Eglise Arronnes 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr
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English :
Organized by the Conservatoire de Vichy-Communauté, the festival will feature performances by students and teachers of harp, harpsichord, accordion and guitar.
L’événement Le Roman des Musiques Polyphoniques Arronnes a été mis à jour le 2026-05-12 par Vichy Destinations