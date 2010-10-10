Arronnes

Randonnée gourmande à Arronnes Dégustation de produits laitiers (près de Vichy, Allier)

Devant l’Eglise Arronnes Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 08:45:00

fin : 2026-05-16 13:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Offrez-vous une randonnée gourmande en pleine nature, entre saveurs locales et convivialité.

Découvrez les richesses du terroir de l’Allier lors d’une expérience authentique près de Vichy.

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Devant l’Eglise Arronnes 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

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English :

Treat yourself to a gourmet hike in the heart of nature, with local flavors and conviviality.

Discover the riches of the Allier region during an authentic experience near Vichy.

L’événement Randonnée gourmande à Arronnes Dégustation de produits laitiers (près de Vichy, Allier) Arronnes a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations