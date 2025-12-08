Parcours libre des petits ambassadeurs du patrimoine Arronnes Allier

Parcours libre des petits ambassadeurs du patrimoine

Parcours libre des petits ambassadeurs du patrimoine Bourg d’Arronnes et alentours 03250 Arronnes Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce parcours vous propose une découverte originale d’Arronnes à travers des yeux d’enfants. A pieds et ou en voiture !

English :

This trail offers an original way to discover Arronnes through the eyes of children. On foot and/or by car!

Deutsch :

Dieser Rundgang bietet Ihnen eine originelle Entdeckung von Arronnes durch Kinderaugen. Zu Fuß und oder mit dem Auto!

Italiano :

Questo percorso offre un modo originale per scoprire Arronnes attraverso gli occhi dei bambini. A piedi e/o in auto!

Español :

Este sendero ofrece una forma original de descubrir Arronnes a través de los ojos de los niños. ¡A pie y/o en coche!

