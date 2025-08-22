Les maîtres sonneurs PR n° 17 Arronnes Allier
Les maîtres sonneurs PR n° 17 Place de l’Église 03250 Arronnes Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Arronnes, village qui accueille la fête du pain tous les 14 juillet, renferme de jolis paysages bordant le Sichon.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English : Les maîtres sonneurs PR n° 17
Arronnes, a village that hosts the bread festival every July 14, boasts beautiful landscapes along the banks of the Sichon.
Deutsch : Les maîtres sonneurs PR n° 17
Arronnes, ein Dorf, in dem jeden 14. Juli das Brotfest stattfindet, birgt hübsche Landschaften entlang des Flusses Sichon.
Italiano :
Arronnes, il villaggio che ospita la festa del pane ogni 14 luglio, vanta una splendida campagna lungo le rive del Sichon.
Español : Les maîtres sonneurs PR n° 17
Arronnes, el pueblo que acoge la fiesta del pan cada 14 de julio, presume de un hermoso paisaje a orillas del Sichon.
