Informations pratiques

Neffiès

LE ROYAUME SOUS LES ÉTOILES

Avenue de la Resclauze Neffiès Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le mercredi 12 août 2026, l’association Le Royaume des Neuf Fiefs invite petits et grands à vivre l’éclipse solaire lors d’une soirée conviviale et gratuite, sur les hauteurs de Neffiès. Transats, conférence, musique et apéritif au programme, avec une vue dégagée sur le couchant pour observer le phénomène dans les meilleures conditions. vente de lunettes sur place.

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Avenue de la Resclauze Neffiès 34320 Hérault Occitanie +33 6 47 91 97 81 royaumeactivites@gmail.com

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English :

On Wednesday, August 12, 2026, the association Le Royaume des Neuf Fiefs invites young and old alike to experience the solar eclipse during a fun, free evening event on the hills above Neffiès. The program includes lounge chairs, a talk, music, and drinks, with an unobstructed view of the sunset so you can observe the phenomenon under the best conditions. Solar eclipse glasses will be available for purchase on site.

L’événement LE ROYAUME SOUS LES ÉTOILES Neffiès a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT AVANT-MONTS