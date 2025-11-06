Le Sacre du Printemps, une nouvelle lecture hypnotique de l’oeuvre de Stravinsky au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

En s’inspirant d’images de l’histoire de l’art et des comportements du règne animal, Teodora Castellucci, qui signe ici, assistée par Agata Castellucci, la chorégraphie au sein du collectif, trouve le parfait équilibre entre la puissante séduction de la musique et la vitalité furieuse des corps. Sur scène, le mystère du printemps se dévoile dans un tourbillon de métamorphoses ; la mort côtoie la vie ; les forces primitives laissent place à l’enchantement.

Dans une troublante scénographie, avec des costumes à couper le souffle, les interprètes allient précision, énergie et virtuosité pour faire de ce rite de passage un spectacle éblouissant. Dewey Dell prouve ici qu’elle figure parmi les compagnies les plus inventives de la scène contemporaine.

↘ Dans le cadre de Paris-Globe, Festival artistique international

Distribution

Musique originale Igor Stravinsky

Interprétée par MusicAeterna, direction Teodor Currentzis (enregistré en 2013)

Direction artistique Agata Castellucci, Teodora Castellucci, Vito Matera

Avec Agata Castellucci, Teodora Castellucci, Alberto “Mix” Galluzzi, NastyDen, Francesca Siracusa

Chorégraphie Teodora Castellucci

Assistanat chorégraphie, production Agata Castellucci

Dramaturgie, lumière et scénographie Vito Matera

Création sonore Demetrio Castellucci

Création costumes Dewey Dell, Guoda Jaruševičiūtė

Fabrication costumes et accessoires Carmen Castellucci, Vito Matera, Plastikart studio

Fabrication décors Laboratorio scenografia Pesaro – Lidia Trecento

Vidéo Eva Castellucci, John Nguyen

Coordination Valeria Fărîmă



La compagnie italienne Dewey Dell mêle partitions chorégraphiques et arts visuels dans des pièces d’une grande originalité. Avec Le Sacre du printemps, prix de la meilleure production de danse en Italie en 2023, elle offre à l’oeuvre de Stravinsky une nouvelle lecture fascinante.

Du jeudi 28 mai 2026 au samedi 30 mai 2026 :

samedi

de 18h00 à 18h50

jeudi, vendredi

de 19h30 à 20h20

payant

de 5€ à 28€

Accessible for an international audience

Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/le-sacre-du-printemps/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR