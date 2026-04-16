Liausson

LE SALAGOU AU POINT DU JOUR

Liausson Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-24

À l’heure où la terre rouge se confond avec la lumière du lever du soleil en reflet sur le lac, découvrez la richesse géologique du Salagou, entre les ruffes et les orgues basaltiques noires. Profitez de points de vue uniques sur la nature qui s’éveille, lorsque le temps semble s’arrêter, pour observer les plantes caractéristiques de la garrigue environnante.

À l’heure où la terre rouge se confond avec la lumière du lever du soleil en reflet sur le lac, découvrez la richesse géologique du Salagou, entre les ruffes et les orgues basaltiques noires. Profitez de points de vue uniques sur la nature qui s’éveille, lorsque le temps semble s’arrêter, pour observer les plantes caractéristiques de la garrigue environnante et les oiseaux remarquables de ce Grand Site de France, à l’aube.

Par Laure Charpentier (Aphyllanthe Randonnée), accompagnatrice en montagne et Géomédiatrice

Distance: 3 km Prévoir eau et chaussures de marche, ne pas avoir de difficulté pour marcher .

Liausson 34800 Hérault Occitanie

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English : LE SALAGOU AU POINT DU JOUR

At a time when the red earth blends with the light of sunrise reflected on the lake, discover the geological wealth of Salagou, between the ruffes and the black basalt organs. Enjoy unique views of nature waking up, when time seems to stand still, to observe the characteristic plants of the surrounding garrigue.

L’événement LE SALAGOU AU POINT DU JOUR Liausson a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT DU CLERMONTAIS