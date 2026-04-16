Liausson

LE SALAGOU SOUS LES ÉTOILES

Liausson Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-07 2026-08-14

Partez en voyage à travers les étoiles, par une nuit assombrie, et contemplez les constellations qui se dévoilent dans le ciel d’été. Dans un langage accessible à tous et une ambiance conviviale, apprenez à discerner la voûte céleste à l’oeil nu, pour en apprécier toute sa beauté, révélée par le lac du Salagou.

Partez en voyage à travers les étoiles, par une nuit assombrie, et contemplez les constellations qui se dévoilent dans le ciel d’été. Dans un langage accessible à tous et une ambiance conviviale, apprenez à discerner la voûte céleste à l’oeil nu, pour en apprécier toute sa beauté, révélée par le lac du Salagou.

Par Laure Charpentier (Aphyllanthe Randonnée), accompagnatrice en montagne et Géomédiatrice.

Prévoir une petite laine, de quoi s’allonger et une lampe torche. .

Liausson 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 23 86 tourisme@cc-clermontais.fr

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English : LE SALAGOU SOUS LES ÉTOILES

Take a journey through the stars on a darkened night, and contemplate the constellations revealed in the summer sky. In a language accessible to all and in a friendly atmosphere, learn to discern the celestial vault with the naked eye, to appreciate all its beauty, revealed by the Salagou lake.

L’événement LE SALAGOU SOUS LES ÉTOILES Liausson a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT DU CLERMONTAIS