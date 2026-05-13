Le salon bien-être Brieulles-sur-Bar
Le salon bien-être Brieulles-sur-Bar dimanche 14 juin 2026.
Brieulles-sur-Bar
Le salon bien-être
36 rue du faubourg Brieulles-sur-Bar Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Lors d’une journée sous le signe du bien-être , retrouver sur ce salon – des thérapeutes des soins des produits naturels de l’artisanat Accueil musical à 10h au bol tibétain Des conférences seront proposées tout au long de la journée. Petite restauration sur place
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36 rue du faubourg Brieulles-sur-Bar 08240 Ardennes Grand Est +33 7 68 05 57 42 silviagut33@gmail.com
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English :
During a day dedicated to well-being, you’ll find: therapists treatments natural products handicrafts Musical welcome at 10 a.m. on the Tibetan bowl Conferences will be held throughout the day. Light refreshments on site
L’événement Le salon bien-être Brieulles-sur-Bar a été mis à jour le 2026-05-13 par Ardennes Tourisme