Brieulles-sur-Bar

Le salon bien-être

36 rue du faubourg Brieulles-sur-Bar Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Lors d’une journée sous le signe du bien-être , retrouver sur ce salon – des thérapeutes des soins des produits naturels de l’artisanat Accueil musical à 10h au bol tibétain Des conférences seront proposées tout au long de la journée. Petite restauration sur place

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36 rue du faubourg Brieulles-sur-Bar 08240 Ardennes Grand Est +33 7 68 05 57 42 silviagut33@gmail.com

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English :

During a day dedicated to well-being, you’ll find: therapists treatments natural products handicrafts Musical welcome at 10 a.m. on the Tibetan bowl Conferences will be held throughout the day. Light refreshments on site

L’événement Le salon bien-être Brieulles-sur-Bar a été mis à jour le 2026-05-13 par Ardennes Tourisme