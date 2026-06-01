Le Salon de l’agriculture des Hauts-de-France / Terres en Fête, Cité de l’Agriculture, Saint-Laurent-Blangy

Le Salon de l’agriculture des Hauts-de-France / Terres en Fête 5 – 7 juin Cité de l’Agriculture Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Terres en Fête est le principal salon agricole du nord de Paris, qui se tient tous les deux ans a Tilloy-les-Mofflaines, près d’Arras (Pas-de-Calais).

C’est un événement majeur pour l’agriculture des Hauts-de-France, réunissant pendant trois jours des milliers de visiteurs, des centaines d’exposants, des professionnels du secteur, des producteurs, des éleveurs et le grand public autour de la richesse et de la diversité du monde agricole.

Le salon propose une véritable vitrine du monde rural matériel et innovations agricoles. élevage (animaux, concours, démonstrations), produits régionaux et terroir, animations, métiers de l’agriculture, villages métiers et démonstrations variées.

À travers ses différents pôles, il offre à la fois un espace d’échanges professionnels et une occasion conviviale de découvrir les savoir-faire, les pratiques et les enjeux du secteur.

Cité de l’Agriculture 56 avenue Roger Salengro 62223 Saint-Laurent-Blangy Saint-Laurent-Blangy 62223 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « terres-en-fete@hautsdefrance.chambagri.fr »}]

Terres en Fête : le principal salon agricole du nord de Paris

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