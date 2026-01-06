Le salon Destinations nature pour trouver votre prochaine aventure Paris Expo Porte de Versailles Paris

Vous êtes passionné de loisirs de plein air tels que le trail, la randonnée en famille, la marche nordique ou la randonnée à vélo ?

C’est le rendez-vous incontournable pour préparer un week-end randonnée autour de Paris, une aventure en via ferrata en France, ou découvrir de nouvelles voies vertes et pistes cyclables !

Vous pourrez également retrouver un grand nombre d’équipementiers notamment des longes de via ferrata, des bâtons de randonnée.

Ce rendez-vous annuel est dédié aux activités en plein air, aux pratiques outdoor et aux voyages hors des sentiers battus. Il rassemble les passionnés de randonnée trail, de via ferrata, de marche nordique, de cyclotourisme et de trekking.

Destinations Nature rassemble tout ce qu’il faut pour préparer votre prochaine aventure. Nouveaux parcours, idées de treks, équipements dernière génération, hébergements et vacances nature en France…

Du jeudi 12 mars 2026 au dimanche 15 mars 2026 :

dimanche

de 10h00 à 18h00

jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

payant

10,00 €

Public enfants, jeunes et adultes.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Pl. de la Porte de Versailles 75015 Paris



