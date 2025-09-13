Le saut des grenouilles – Compagnie Regarde et Cours Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Le saut des grenouilles – Compagnie Regarde et Cours Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS jeudi 19 février 2026.

Le saut des grenouilles c’est l’histoire d’Alice et Clémence. Alice et Clémence sont deux petites filles qui ont un problème. Elles ne veulent plus être deux petites filles. Elles veulent être deux petits garçons. Alors, dans la chambre de Clémence, elles se lancent dans une quête pour entamer leur transformation. Les deux enfants vont tout renverser pour trouver ce mode d’emploi de la métamorphose, le secret immense qui les fera devenir enfin qui elles sont.

Réservation auprès de l’accueil (01 40 28 18 48 – caleshalles@actisce.org)

Du jeudi 19 février 2026 au vendredi 20 février 2026 :

jeudi

de 20h00 à 21h00

vendredi

de 20h00 à 21h00

payant

Tarif plein : 13 €

Tarif réduit : 11 €

Paiement sur place en espèces ou par chèque.

Tout public.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

+33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/