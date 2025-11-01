Le Scarabée et l’océan Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis Saint-Denis

Le Scarabée et l’océan 19 – 21 mars 2026 Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Représentations scolaires les 19 et 20 mars, et Tout public le 21 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T10:00:00 – 2026-03-19T11:30:00

Fin : 2026-03-21T17:00:00 – 2026-03-21T18:30:00

Nour, 11 ans, entre en 6e et arrive d’Ustrilie, un pays lointain où le masculin et le féminin, ça n’existe plus. Nour est l’enfant de Tala.

Tala travaille pour l’Unesco et vient d’obtenir une mutation en France. En franchissant les portes du collège, Nour découvre que les humains sont divisés en deux équipes, les « filles » et les « garçons ». Nour a du mal à s’adapter et déclenche le rire des autres sans comprendre pourquoi. Heureusement, Nour peut parler à son ami imaginaire, un scarabée, et rencontre Eli, que tout le monde s’obstine à appeler Eliott : les deux enfants se lient d’une profonde amitié à l’abri de laquelle on peut se confier ses secrets.

Écrit en immersion dans deux collèges à Saint-Denis, ce texte de Leïla Anis propose une satire de nos catégorisations de sexe et de genre. Réactivant le principe littéraire du regard étranger qui permet la critique de nos habitudes et des normes en place, cette fable malicieuse s’appuie sur des recherches en linguistique qui visent à déconstruire la règle selon laquelle le masculin l’emporterait sur le féminin !

La mise en scène de Julie Bertin et Jade Herbulot adopte le point de vue de Nour : elle travaille sur l’étrangeté de ce monde, un espace loin du réalisme rappelant des jeux d’enfants géants. Histoire de s’amuser avec le décalage, le décentrement du regard à l’œuvre dans la pièce, et de provoquer aussi une forme d’émerveillement.

Durée : 1h20

Texte Leïla Anis

Mise en scène Julie Bertin et Jade Herbulot – Le Birgit Ensemble

Avec Antonin Fadinard, Julie Tedesco, Lili Thomas

Scénographie James Brandily

Lumière César Godefroy

Son Lucas Lelièvre

Costumes Pauline Kieffer

Assistanat à la scénographie Coline Cerf

Assistanat à la mise en scène Emmanuell Linée

Régie générale Victor Veyron en alternance avec Marco Benigno

Production Théâtre Gérard Philipe, Centre dramatique national de Saint-Denis ; Le Birgit Ensemble.

Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.

Leïla Anis, autrice associée au Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis de 2020 à 2024, a écrit ce texte en immersion dans les collèges Fabien, De Geyter et la Maison de quartier Pierre Sémard à Saint-Denis, dans le cadre d’une résidence d’écriture d’octobre 2021 à juin 2022.

Le Birgit Ensemble – Julie Bertin et Jade Herbulot / en partenarait avec le TGP – CDN de Saint-Denis

