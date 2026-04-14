Le Scenek’ Live Music Omar Perry Village vacances VTF Le Sénéquet Blainville-sur-Mer
Le Scenek’ Live Music Omar Perry Village vacances VTF Le Sénéquet Blainville-sur-Mer mercredi 5 août 2026.
Blainville-sur-Mer
Le Scenek’ Live Music Omar Perry
Village vacances VTF Le Sénéquet 1 rue de la vieille digue Blainville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Le Scenek’ Live Music au VTF Le Sénéquet, rue de la Vieille Digue à Blainville-sur-Mer. Bar et restauration sur place (pizzas).
8 juillet — Bone Fire (rock)
15 juillet — Foennix (années 90)
22 juillet — Duda Vale (festif Brésil)
29 juillet — Jean-Richard Codja (musique du soleil)
5 août — Omar Perry (reggae Jamaïque)
12 août — Duo Flash Black (festif)
19 août — Camaleào (festif Brésil)
26 août — Rock en Brousse (rock) .
Village vacances VTF Le Sénéquet 1 rue de la vieille digue Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 47 23 11
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English : Le Scenek’ Live Music Omar Perry
L’événement Le Scenek’ Live Music Omar Perry Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par Coutances Tourisme
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