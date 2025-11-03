Le Schneider Electric Marathon de Paris 2026

Le Schneider Electric Marathon de Paris offre une occasion unique de s’approprier la ville, en participant à une des courses les plus relevées sur la distance mythique de 42,195 km.

C’est aujourd’hui l’un des plus importants marathons du monde, caractérisé par l’importance de son peloton comme par les performances réalisées. Chaque finisher se crée à coup sûr un souvenir mémorable. Des dizaines de milliers de coureurs viennent ainsi se confronter aux 42,195 km de la plus mythique épreuve que propose l’athlétisme.

Tu souhaites les rejoindre ?

Tu peux encore le faire via les dossards associatifs en soutenant une de nos associations affiliées. A l’ouverture de la page de collecte, paye des frais d’engagement et engage-toi à collecter au moins 420€ auprès de ton entourage. Une fois la somme récoltée, rendez-vous sur la ligne de départ, ta participation est validée !

Le Salon « Run Experience », Porte de Versailles, qui précède de 3 jours le Marathon, est lui aussi devenu un rendez-vous incontournable avec de très nombreux professionnels de la course à pied.

La Marathoon’s est aussi de retour ! Chaque année, la veille du Schneider Electric Marathon de Paris, des courses à destination des plus jeunes sont organisées. C’est la course gratuite et non chronométrée spécialement dédiée aux enfants de 5 à 12 ans.

Tu viens encourager un proche ? Le Schneider Electric Marathon de Paris à tout prévu !

– La RATP a créé la #Ligne42km regroupant l’ensemble des stations situées sur le parcours. 2 itinéraires te sont proposés : le parcours ‘touriste’ et le parcours ‘supporters’. Tu pourras récupérer ton plan imprimé lors de ton passage au Run Expérience, et la RATP se fera un plaisir de t’accueillir sur son stand.

– Les Fans Zones sur le parcours n’attendent plus que toi. Un Fan corner est à disposition au salon Run Experience où tu auras tout ce qu’il faut pour fabriquer ta meilleure pancarte d’encouragement !

Le Schneider Electric Marathon de Paris te donne rendez-vous le 12 avril 2026 !

Le dimanche 12 avril 2026

