Le secret des arbres

Place de la mairie Saulnay Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-14 14:30:00

fin : 2026-11-14 17:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Petite balade parsemée d’histoires à la rencontre de ce qui distingue un arbre d’un autre en hiver.Familles

Les arbres ces géants qui nous apportent leur ombre salvatrice l’été, leurs feuilles comme protection contre l’imprévisible averse, leurs fruits délicieux quand vient l’automne… A quoi ressemblent-ils en plein hiver ? Une petite balade à la rencontre de ce qui distingue un arbre d’un autre en saison hivernale… Bourgeons en massues violacées, écorce aux fissures saumonées, rameaux opposés décussés… tout un univers à redécouvrir et un vocabulaire botanique à s’approprier le tout parsemé de quelques petites histoires d’arbres contées… 5 .

Place de la mairie Saulnay 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

A short walk dotted with stories to discover what distinguishes one tree from another in winter.

L’événement Le secret des arbres Saulnay a été mis à jour le 2026-02-25 par Destination Brenne