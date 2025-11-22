randonnée pédestre caritative Saulnay
randonnée pédestre caritative Saulnay dimanche 6 septembre 2026.
Saulnay
randonnée pédestre caritative
Route de Mézières Saulnay Indre
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Randonnée pédestre au profit de l’association un cadeau, un sourire .
Ensemble, marchons pour l’association un cadeau, un sourire. ravitaillement à mi-parcours, et verre de l’amitié offert à l’arrivée. 4 .
Route de Mézières Saulnay 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 43 57 21 13 dom.maz@orange.fr
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English :
Join us for a 2nd clean-up operation of your future tirs-lieu!
L’événement randonnée pédestre caritative Saulnay a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Brenne
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