Saulnay

randonnée pédestre caritative

Route de Mézières Saulnay Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Randonnée pédestre au profit de l’association un cadeau, un sourire .

Ensemble, marchons pour l’association un cadeau, un sourire. ravitaillement à mi-parcours, et verre de l’amitié offert à l’arrivée. 4 .

Route de Mézières Saulnay 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 43 57 21 13 dom.maz@orange.fr

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English :

Join us for a 2nd clean-up operation of your future tirs-lieu!

L’événement randonnée pédestre caritative Saulnay a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Brenne