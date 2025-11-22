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randonnée pédestre caritative Saulnay

randonnée pédestre caritative Saulnay

randonnée pédestre caritative Saulnay dimanche 6 septembre 2026.

Adresse : Route de Mézières

Ville : 36290 Saulnay

Département : Indre

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 4 4 4 Tarif de base plein tarif

Saulnay

randonnée pédestre caritative

Route de Mézières Saulnay Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Randonnée pédestre au profit de l’association un cadeau, un sourire .
Ensemble, marchons pour l’association un cadeau, un sourire. ravitaillement à mi-parcours, et verre de l’amitié offert à l’arrivée. 4  .

Route de Mézières Saulnay 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 43 57 21 13  dom.maz@orange.fr

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L’événement randonnée pédestre caritative Saulnay a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Brenne

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