Libellules et autres bêtes ailées sur l’étang Vieux

Place de l’église Saulnay Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-27 09:30:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-20

Explotation du monde merveilleux des libellules et autres espèces autour de l’étang Vieux. Animation possible en anglais.

Explorons le monde merveilleux des libellules et autres espèces sauvages autour de l’étang Vieux. Découvrons sa riche diversité d’habitats marais, bois de feuillus, landes sèches et bien sûr son magnifique étang. La sortie peut être annulée en cas de pluie ou de vent. 5 .

Place de l’église Saulnay 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Discover in French or English the dragonflies and other insects of the Brenne.

L’événement Libellules et autres bêtes ailées sur l’étang Vieux Saulnay a été mis à jour le 2026-03-16 par Destination Brenne