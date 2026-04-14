Le secret du moulinier – escape game à la Bastide Ste Cécile des Arcs, Bastide Sainte Cécile – Pôle e-culturel, Les Arcs

Le secret du moulinier – escape game à la Bastide Ste Cécile des Arcs Samedi 23 mai, 16h00 Bastide Sainte Cécile – Pôle e-culturel Var

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Plongez dans “Le Secret du Moulinier”, une expérience immersive où mystère et tradition s’entremêlent.

Un moulinier aussi bourru que rusé vous retient dans son domaine, bien décidé à protéger un secret ancestral : une recette familiale précieuse, aujourd’hui réduite en fragments. Mais il ne confie pas ce savoir à n’importe qui… À travers une série d’épreuves et d’énigmes, il mettra votre esprit d’équipe, votre logique et votre honnêteté à l’épreuve.

Bastide Sainte Cécile – Pôle e-culturel 600 route de Sainte Cécile 83460 Les Arcs Les Arcs 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494995295 https://www.mairie-les-arcs-sur-argens.fr/les-loisirs-et-sorties/idees-decouvertes/la-bastide-sainte-cecile-pole-e-culturel/ [{« type »: « link », « value »: « https://bastide-ste-cecile.billetterie.museum/ »}, {« owner »: {« uid »: 56857019, « type »: « user »}, « data »: [{« itemCollectionDetails »: « https://bastide-ste-cecile.billetterie.museum/ », « priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 90 », « bookingContact »: « patrimoine@lesarcssurargens.fr », « venueId »: 152001, « description »: « Entre dans u201cLe Secret du Moulinieru201d, un jeu immersif ou00f9 rien nu2019est vraiment ce quu2019il parau00eetu2026nnUn vieux moulinier un peu chelou (et carru00e9ment malin) vous a enfermu00e9s pour une bonne raison : protu00e9ger un secret de famille ultra pru00e9cieux. Le problu00e8me ? La recette a u00e9tu00e9 du00e9chiru00e9eu2026 et sans elle, impossible de pru00e9server cet hu00e9ritage.nnMais il ne va pas vous faire confiance comme u00e7a. Il veut savoir si vous u00eates dignes u2014 et surtout, su2019il peut u00eatre su00fbr que vous nu2019u00eates pas lu00e0 pour voler son secret. Pour u00e7a, il vous lance un du00e9fi : fouiller, ru00e9flu00e9chir, coopu00e9reru2026 et reconstituer la bonne recette u00e0 partir du2019indices planquu00e9s un peu partout entre la cuisine et les moulins.nnObservation, logique, esprit du2019u00e9quipe : tout va compter.nAlors, vous u00eates lu00e0 pour aideru2026 ou pour trahir ?nnu00c0 vous de jouer ud83dude0f », « dates »: [{« quantity »: « 4 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779544800000, « id »: 1}], « category »: « EVENEMENT_JEU », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Située à l’entrée Nord de la ville, la Bastide Sainte Cécile est un trésor patrimonial. La bâtisse, au riche passé agro-industriel, possède une grande partie de l’histoire locale avec son ancienne magnanerie et ses moulins à huile. L’ensemble des bacs de décantation (près de 10 cuves) et les 3 moulins (sur 3 niveaux différents) actionnés par une seule et même roue, constitue en effet un ensemble exceptionnel.

Transformé en écomusée de l’olive interactif et polysensoriel, les moulins proposent maquettes manipulables, dispositifs olfactifs, hologrammes 3D, tablettes tactiles, casques de réalité virtuelle, etc. parking à proximité

l’ensemble du site (parking compris) est accessible aux PMR

Plongez dans “Le Secret du Moulinier”, une expérience immersive où mystère et tradition s’entremêlent.

©Steve Baer Andriamanpandry