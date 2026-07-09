Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit Le Touquet-Paris-Plage
vendredi 8 janvier 2027 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit
Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-08
fin : 2027-01-08
Date(s) :
2027-01-08
Vendredi 8 janvier 2027
20h Palais des Congrès Salle Ravel
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Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit arrivent !
Découvrez l’univers musical de J.R.R. Tolkien lors d’un magnifique concert avec un orchestre, et chœurs de la comté ainsi qu’un invité spécial des sons menaçants de Mordor et de l’attaque stridente des cavaliers noirs aux belles mélodies lyriques des elfes !
Un invité vedette des films présente La Musique du Seigneur des Anneaux et Le Hobbit En concert !
À partir de 39 € .
Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
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English :
L’événement Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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