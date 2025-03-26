LE SEIGNEUR DES ANNEAUX – Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit en concert – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX – Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit en concert Début : 2026-03-14 à 20:00. Tarif : – euros.

Le Seigneur des Anneaux & les Hobbits arrivent! Lors d’un magnifiqueconcert avec un orchestre de musique de film, un chœur et des invitésvedettes, la voix sombre de l’acteur Saroumane Sir Christopher Leevous introduit dans l’univers musical de J.R.R. Tolkien : Des sonsmenaçants du Mordor et des attaques stridentes des cavaliers noirs auxmagnifiques mélodies lyriques des elfes ! Un invité spécial de ladistribution originale du film présente The music of The Lord of theRings & The Hobbit – The Concert (La musique du Seigneur desAnneaux, du Hobbit et des Anneaux de Pouvoir) !

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84