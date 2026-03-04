Le sentier des méandres, Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne, Saint-Philbert-sur-Orne

Le sentier des méandres Jeudi 23 juillet, 13h30 Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 8 ans. Chaussures de marche conseillées.

Sur 6,4 km, quelques dénivelés vous transporteront directement plusieurs centaines de millions d’années en arrière, du temps où ces paysages étaient aussi hauts que l’Himalaya ! L’eau, très présente, a adouci ces paysages et les a rendus charmants et bucoliques. Dès 8 ans.

Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

