Informations pratiques

Roche-le-Peyroux

Le seul Concert’eau de l’été !

Roche-le-Peyroux Corrèze

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Ce sera le vendredi 14 Aout avec un duo Voix-Flute traversière .

Rendez vous à 19h à la base pour l’ embarquement.

Début du concert vers 19h30.

Le concept, pour assister au concert sur la Dordogne, vous louez vos embarcations, canoe, kayak, paddle ou pédalo et vous rejoignez le lieu du concert en pagayant !

Tarifs 17€ par personnes (canoe, kayak ou paddle), Pédalo prix unique 68€ (4 places).

(prix enfants 5€)

RESERVATION OBLIGATOIRE, places limitées. .

Roche-le-Peyroux 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 77 68 smilekayak@outlook.com

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English : Le seul Concert’eau de l’été !

L’événement Le seul Concert’eau de l’été ! Roche-le-Peyroux a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de Haute Corrèze