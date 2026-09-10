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Le Show Tropikal de Métisse à Nantes, Salle festive Nantes Nord, Nantes

samedi 24 octobre 2026 · Salle festive Nantes Nord · Nantes

Le Show Tropikal de Métisse à Nantes, Salle festive Nantes Nord, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Salle festive Nantes Nord
Adresse
73 Avenue du Bout des Landes, Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
25€ en ligne / 30€ sur place pour un adultes

Le Show Tropikal de Métisse à Nantes Samedi 24 octobre, 15h30 Salle festive Nantes Nord Loire-Atlantique

25€ en ligne / 30€ sur place pour un adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T15:30:00+02:00 – 2026-10-24T23:30:00+02:00
Fin : 2026-10-24T15:30:00+02:00 – 2026-10-24T23:30:00+02:00

Le showTropikal de Métisse ANantes
Nous recevrons de nombreux artistes antllakis lors de cet après midi à la salle Festive Nantes Nord

Salle festive Nantes Nord 73 Avenue du Bout des Landes, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « +33 6 98 24 97 02 »}]
Show tropikal avec un plateau de plusieurs artistes

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