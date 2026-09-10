Le Show Tropikal de Métisse à Nantes, Salle festive Nantes Nord, Nantes

Informations pratiques

Le Show Tropikal de Métisse à Nantes Samedi 24 octobre, 15h30 Salle festive Nantes Nord Loire-Atlantique

25€ en ligne / 30€ sur place pour un adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T15:30:00+02:00 – 2026-10-24T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-24T15:30:00+02:00 – 2026-10-24T23:30:00+02:00

Le showTropikal de Métisse ANantes

Nous recevrons de nombreux artistes antllakis lors de cet après midi à la salle Festive Nantes Nord

Salle festive Nantes Nord 73 Avenue du Bout des Landes, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « +33 6 98 24 97 02 »}]

Show tropikal avec un plateau de plusieurs artistes

Nou Ka Dansé