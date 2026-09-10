Le Show Tropikal de Métisse à Nantes, Salle festive Nantes Nord, Nantes
samedi 24 octobre 2026 · Salle festive Nantes Nord · Nantes
Informations pratiques
Le Show Tropikal de Métisse à Nantes Samedi 24 octobre, 15h30 Salle festive Nantes Nord Loire-Atlantique
25€ en ligne / 30€ sur place pour un adultes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T15:30:00+02:00 – 2026-10-24T23:30:00+02:00
Fin : 2026-10-24T15:30:00+02:00 – 2026-10-24T23:30:00+02:00
Le showTropikal de Métisse ANantes
Nous recevrons de nombreux artistes antllakis lors de cet après midi à la salle Festive Nantes Nord
Salle festive Nantes Nord 73 Avenue du Bout des Landes, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « +33 6 98 24 97 02 »}]
Show tropikal avec un plateau de plusieurs artistes
Nou Ka Dansé
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