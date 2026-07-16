LE SILENCE, GUILLAUME POIX / LORRAINE DE SAGAZAN, Théâtre National de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

LE SILENCE, GUILLAUME POIX / LORRAINE DE SAGAZAN 17 – 21 novembre Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T20:30:00+01:00 – 2026-11-17T22:15:00+01:00

Fin : 2026-11-21T21:00:00+01:00 – 2026-11-21T22:45:00+01:00

En s’inspirant du travail du cinéaste Michelangelo Antonioni, Le Silence esquisse des histoires sans qu’un seul mot soit prononcé sur scène. Une pièce saisissante qui met le théâtre au défi du silence.

Dans le décor feutré d’un appartement, leurs pas étouffés par la moquette, 5 personnages évoluent en silence, laissant au public la libre interprétation du drame qui se joue sous ses yeux. Indices et moments clés, images projetées sur un écran, le puzzle s’assemble peu à peu. Conçue comme un plan séquence, la pièce agrège des thèmes chers à Antonioni : la disparition, la déliquescence des sentiments, l’instabilité de la perception. Les interprètes nourrissent leur jeu de monologues intérieurs et fragments écrits par le dramaturge Guillaume Poix. En cherchant ce qui s’exprime hors du langage, Le Silence expose leurs pensées et sentiments avec une force inouïe.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4214 »}]

En s’inspirant du travail du cinéaste Antonioni, « Le Silence » esquisse des histoires sans qu’un seul mot soit prononcé sur scène. Une pièce saisissante qui met le théâtre au défi du silence.

Cyril Zannettacci / Agence VU’