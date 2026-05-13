Le site de Mondement à la nuit tombée, Musée de Mondement-Montgivroux, Mondement-Montgivroux

Le site de Mondement à la nuit tombée Samedi 23 mai, 20h00 Musée de Mondement-Montgivroux Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Le site de Mondement est connu pour les combats qui s’y sont déroulés en septembre 1914 lors de la Première Bataille de la Marne. Participez à une visite commentée à la nuit tombée ! Château, Monument National de la Première Bataille de la Marne, église pour finir par le musée de l’association situé dans l’ancienne école du village.

Musée de Mondement-Montgivroux 1 rue de l’église 51120 mondement Mondement-Montgivroux 51120 Marne Grand Est 06.16.01.54.91 Découvrez le site de mémoire de Mondement de manière inédite avec une visite en nocturne du Monument National de la Première Bataille de la Marne, des abords du château, de l’église de Mondement avant de terminer par le musée de l’association Mondement 1914. Stationnement rue de la fontaine

Le site de Mondement est connu pour les combats qui s’y sont déroulés en septembre 1914 lors de la Première Bataille de la Marne. Participez à une visite commentée à la nuit tombée ! Château, de la…

©Olivier.DUFOUR