Le site remarquable du Hénan, Site du Hénan – Nevez, Névez

Informations pratiques

Le site remarquable du Hénan 19 et 20 septembre Site du Hénan – Nevez Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les membres de l’association Patrimoines de Névez proposent des visites accompagnées du moulin à marée du XVe siècle, de bassins de rouissage et de la chapelle Sainte-Marguerite (XVIè siècle).

Visite libre du parc du château (privé) du Hénan.

Déambulation entre ces points d’intérêt au travers du bois de Hénan, ou le long du GR34.

Site du Hénan – Nevez le Hénan 2990 Névez Névez 29920 Finistère Bretagne 0677989352 http://patrimoinesdenevez.org https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA29131006;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090142;https://www.deconcarneauapontaven.com/explorer/patrimoine/moulin-maree-henan/ [{« link »: « https://patrimoinesdenevez.org/ »}] « Autrefois, Le Hénan s’écrivait Heznant, autrement dit « demeure de la vallée ».

Ce site est particulièrement riche en patrimoine : le château, la chapelle Sainte-Marguerite, les trois fontaines où travaillaient des tisserands, la maison du meunier, le moulin à marée…

C’est également un merveilleux écrin de verdure, où les rives de l’Aven offrent des points d’observation exceptionnels des oiseaux de la vasière (tadorne du belon, courlis cendrée, grand cormoran, aigrette, héron cendré etc…).

L’arboretum du Hénan est une extraordinaire synthèse de l’écosystème forestier local » Parking sur place

Visites accompagnées par les membres de l’association Patrimoines de Névez

© Patrimoines de Névez