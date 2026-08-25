Informations pratiques

Névez

Conversations dansées (Festival CAP Danse)

Plage Paint Nicolas à Port Manec’h Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Plongez dans l’histoire de la danse avec un programme personnalisé de culture chorégraphique avec les élèves

du Conservatoire de Paris échauffement en public, apprentissage des techniques et présentations dansées

d’extraits de pièces emblématiques. Une rencontre unique en écho au spectacle Empty Moves d’Angelin Preljocaj,

diffusé le même jour.

Interprètes Sasha Boccara, Noah Bosquaux, Kim Delage-Mourroux,

Mila Delangue, Lilas Georg, Juliette Ghebache, Chiara Huet—Tournier,

Lino Jaricot, Margot Ngosso Silo, Noa Vecrigner.

Gratuit accès libre 1 h — Dès 6 ans

(dans la limite des places disponibles)

Billetterie dans les offices de tourisme .

Plage Paint Nicolas à Port Manec’h Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 99 31 30 13

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English :

L’événement Conversations dansées (Festival CAP Danse) Névez a été mis à jour le 2026-08-21 par OTC CCA