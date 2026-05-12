Névez

Spectacle équestre

Hameau de Kérascoët Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 18:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

A trois minutes des plages, dans un cadre hors du temps, la troupe ARES présente son spectacle 2026 Son nom est Chevalier! .

Une aventure originale qui met en scène joutes médiévales, cascades spectaculaires, combats épiques, moments d’humour et d’émotion, portés par des chevaux majestueux et des artistes passionnés. .

Hameau de Kérascoët Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 96 54 08

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English : Spectacle équestre

L’événement Spectacle équestre Névez a été mis à jour le 2026-05-12 par OTC CCA