Les Musicales de Névez Névez
Les Musicales de Névez Névez samedi 29 août 2026.
Névez
Les Musicales de Névez
Sur le parvis de l’office de tourisme Névez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 12:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Concert du groupe Dorn a Dorn musique bretonne
Face à l’office de tourisme de Névez .
Sur le parvis de l’office de tourisme Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 81 23
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English : Les Musicales de Névez
L’événement Les Musicales de Névez Névez a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA
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