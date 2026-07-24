Le Soleil s’éclipse Terrain de sports Stade Guy Goron Sérigné
mercredi 12 août 2026 · Stade Guy Goron · Sérigné
Informations pratiques
Sérigné
Le Soleil s’éclipse Terrain de sports
Stade Guy Goron Rue du stade Sérigné Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:15:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
L’Astro Club 85 vous invite à découvrir l’éclipse solaire !
Entrée gratuite
Rendez-vous au Stade Guy Goron à Sérigné.
Observation de l’éclipse en toute sécurité avec des instruments, des lunettes éclipse seront proposées au public. Le phénomène sera expliqué par les membres du club. .
Stade Guy Goron Rue du stade Sérigné 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 86 98 38 12 cyrille.baudouin@orange.fr
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English :
Astro Club 85 invites you to %E0 discover the %E9clipse solaire!
L’événement Le Soleil s’éclipse Terrain de sports Sérigné a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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