Le Soleil s’éclipse Terrain de sports Stade Guy Goron Sérigné

Informations pratiques

Sérigné

Le Soleil s’éclipse Terrain de sports

Stade Guy Goron Rue du stade Sérigné Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:15:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

L’Astro Club 85 vous invite à découvrir l’éclipse solaire !

Entrée gratuite

Rendez-vous au Stade Guy Goron à Sérigné.

Observation de l’éclipse en toute sécurité avec des instruments, des lunettes éclipse seront proposées au public. Le phénomène sera expliqué par les membres du club. .

Stade Guy Goron Rue du stade Sérigné 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 86 98 38 12 cyrille.baudouin@orange.fr

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English :

Astro Club 85 invites you to %E0 discover the %E9clipse solaire!

L’événement Le Soleil s’éclipse Terrain de sports Sérigné a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin