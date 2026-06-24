Le Songe d’une nuit d’été Bar-lès-Buzancy

Bar-lès-Buzancy

Le Songe d’une nuit d’été

La Fontaine qui Bruit Bar-lès-Buzancy Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Dans Le Songe d’une nuit d’été, l’amour déraille et le théâtre s’invente. Quatre jeunes amoureux se disputent, se désirent, se perdent dans leurs propres mots et les farces d’un elfe malicieux, pendant qu’une troupe de comédiens aussi maladroite que passionnée s’échine à préparer une vieille pièce destinée à être jouée pour le mariage du duc d’Athènes et de sa future épouse. Ils seront 3 sur scène pour faire surgir ces situations instables et ces figures multiples ; les rôles circulent, le jeu déborde et l’illusion se fabrique à vue. Et si le théâtre devenait lui-même un terrain de jeu partagé avec vous ? Les Ombres des Soirs reviennent pour une 4ème édition en Argonne Ardennaise pour une FÊTE DU THÉÂTRE ! Lieu de repli foyer rural Cette fête, c’est d’abord celle de la diversité des formes et des regards pas moins de 29 événements vous attendent ! D’un spectacle à l’autre, passez du rire à l’émotion, du réel à l’imaginaire, de l’intime au collectif. Au programme du 15 au 26 juillet – 7 spectacles (théâtre contemporain, spectacle déambulatoire, jeune public…)- 25 représentations dans toute l’Argonne Ardennaise- 4 ateliers théâtre Que vous soyez fidèle au festival depuis ses débuts ou que vous le découvriez aujourd’hui, parlez-en autour de vous, venez entre amis, en famille ou entre voisins pour vibrer avec nous !

.

La Fontaine qui Bruit Bar-lès-Buzancy 08240 Ardennes Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In *A Midsummer Night’s Dream*, love goes off the rails and theater is born. Four young lovers argue, long for one another, and lose themselves in their own words and the pranks of a mischievous elf, while a troupe of actors as clumsy as they are passionatestruggles to prepare an old play intended to be performed at the wedding of the Duke of Athens and his future bride. There will be three actors on stage to bring these unstable situations and multifaceted characters to life; roles shift, the acting spills over, and the illusion is created right before your eyes. What if the theater itself became a playground shared with you? Les Ombres des Soirs returns for its fourth edition in the Argonne Ardennaise for a THEATER FESTIVAL! Venue: Foyer Rural This festival is, above all, a celebration of diversity in forms and perspectives: no fewer than 29 events await you! From one show to the next, you’ll go from laughter to emotion, from reality to imagination, and from the intimate to the collective. On the program from July 15 to 26: 7 performances (contemporary theater, street theater, shows for young audiences, etc.) 25 performances throughout the Argonne Ardennaise region- 4 theater workshops Whether you’ve been a loyal festivalgoer since the very beginning or are just discovering it today, spread the word, and come with friends, family, or neighbors to experience the excitement with us!

L’événement Le Songe d’une nuit d’été Bar-lès-Buzancy a été mis à jour le 2026-06-24 par Ardennes Tourisme