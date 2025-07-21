Le songe d’une nuit d’été Creil

Le songe d’une nuit d’été Creil vendredi 23 janvier 2026.

Le songe d’une nuit d’été

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 21 – 21 –

21

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Spectacle | Danse et musique électro | 11 ans et +

De William Shakes­peare Théâtre du Prisme Arnaud Anckaert et Capu­cine Lange

Entre­mê­lant trois univers distincts, la pièce suit l’amour contra­rié du jeune Lysandre pour Hermia, dont des pères trop bornés refusent le mariage.

Spectacle Création | Théâtre | 14 ans et +

De William Shakes­peare Théâtre du Prisme Arnaud Anckaert et Capu­cine Lange

Il faudrait se mettre d’ac­cord sur tant de désac­cords

Le Songe d’une nuit d’été, donné pour la première fois à la scène en 1596, est l’une des rares oeuvres où Shakes­peare délaisse tout contexte propre­ment histo­rique. Entre­mê­lant trois univers distincts, la pièce suit l’amour contra­rié du jeune Lysandre pour Hermia, dont des pères trop bornés refusent le mariage. Fuyant Athènes pour une forêt magique, les deux héros se retrouvent alors au coeur d’un univers de carna­val où acteurs humains et fées mali­cieuses se mélangent?!

Le Songe d’une nuit d’été est comme une poupée russe dans laquelle des histoires féériques d’amour, de désir, de jalou­sie et de théâtre sont enchâs­sées, entre perte de l’in­no­cence et initia­tion à la violence des senti­ments.

Garderie pour les enfants entre 3 et 10 ans Plus d’infos sur www.faiencerie-theatre.com 21 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Show | Dance and electro music | 11 years and up

By William Shakespeare ? Théâtre du Prisme ? Arnaud Anckaert and Capucine Lange

Interweaving three distinct worlds, the play follows the thwarted love of young Lysander for Hermia, whose stubborn fathers refuse to marry her.

German :

Aufführung | Tanz und Elektromusik | 11 Jahre und mehr

Von William Shakespeare ? Théâtre du Prisme ? Arnaud Anckaert und Capucine Lange

Das Stück verwebt drei verschiedene Welten miteinander und folgt der widersprüchlichen Liebe des jungen Lysander zu Hermia, deren engstirnige Väter die Heirat ablehnen.

Italiano :

Spettacolo | Danza e musica elettronica | Da 11 anni in su

Di William Shakespeare? Théâtre du Prisme ? Arnaud Anckaert e Capucine Lange

Intrecciando tre mondi distinti, la pièce segue l’amore contrastato del giovane Lisandro per Ermia, i cui padri ostinati rifiutano di permetterle di sposarsi.

Espanol :

Espectáculo | Danza y música electrónica | A partir de 11 años

Por William Shakespeare ? Théâtre du Prisme ? Arnaud Anckaert y Capucine Lange

Entrelazando tres mundos distintos, la obra sigue el amor frustrado del joven Lisandro por Hermia, cuyos testarudos padres se niegan a permitir que se case.

L’événement Le songe d’une nuit d’été Creil a été mis à jour le 2025-07-21 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme