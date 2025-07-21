Le songe d’une nuit d’été Creil
Allée Nelson Creil Oise
Tarif : 21
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23 22:00:00
2026-01-23
Spectacle | Danse et musique électro | 11 ans et +
De William Shakespeare Théâtre du Prisme Arnaud Anckaert et Capucine Lange
Il faudrait se mettre d’accord sur tant de désaccords
Le Songe d’une nuit d’été, donné pour la première fois à la scène en 1596, est l’une des rares oeuvres où Shakespeare délaisse tout contexte proprement historique. Entremêlant trois univers distincts, la pièce suit l’amour contrarié du jeune Lysandre pour Hermia, dont des pères trop bornés refusent le mariage. Fuyant Athènes pour une forêt magique, les deux héros se retrouvent alors au coeur d’un univers de carnaval où acteurs humains et fées malicieuses se mélangent?!
Le Songe d’une nuit d’été est comme une poupée russe dans laquelle des histoires féériques d’amour, de désir, de jalousie et de théâtre sont enchâssées, entre perte de l’innocence et initiation à la violence des sentiments.
Garderie pour les enfants entre 3 et 10 ans
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Show | Dance and electro music | 11 years and up
By William Shakespeare ? Théâtre du Prisme ? Arnaud Anckaert and Capucine Lange
Interweaving three distinct worlds, the play follows the thwarted love of young Lysander for Hermia, whose stubborn fathers refuse to marry her.
German :
Aufführung | Tanz und Elektromusik | 11 Jahre und mehr
Von William Shakespeare ? Théâtre du Prisme ? Arnaud Anckaert und Capucine Lange
Das Stück verwebt drei verschiedene Welten miteinander und folgt der widersprüchlichen Liebe des jungen Lysander zu Hermia, deren engstirnige Väter die Heirat ablehnen.
Italiano :
Spettacolo | Danza e musica elettronica | Da 11 anni in su
Di William Shakespeare? Théâtre du Prisme ? Arnaud Anckaert e Capucine Lange
Intrecciando tre mondi distinti, la pièce segue l’amore contrastato del giovane Lisandro per Ermia, i cui padri ostinati rifiutano di permetterle di sposarsi.
Espanol :
Espectáculo | Danza y música electrónica | A partir de 11 años
Por William Shakespeare ? Théâtre du Prisme ? Arnaud Anckaert y Capucine Lange
Entrelazando tres mundos distintos, la obra sigue el amor frustrado del joven Lisandro por Hermia, cuyos testarudos padres se niegan a permitir que se case.
