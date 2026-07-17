Le souffle du temps | Saison HMJ, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Le souffle du temps | Saison HMJ Jeudi 18 mars 2027, 19h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Concert à l’unité ou abonnement à partir de 3 concerts ;

Tarifs : 12 € / 9 € / 3 € / Gratuité selon conditions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-18T19:00:00+01:00 – 2027-03-18T20:00:00+01:00

Fin : 2027-03-18T19:00:00+01:00 – 2027-03-18T20:00:00+01:00

Musique traditionnelle vendéenne

Quartet Badeau : Julie Badeau, violon – François Badeau, accordéon – Tiphaine Macé, contrebasse – Gabor Turi, percussions

Le Souffle du temps invite à une immersion entre mémoire et création. Inspiré des musiques traditionnelles vendéennes, ce programme mêle pièces originales et archives sonores issues de collectages réalisés dans les années 1960. Accordéon diatonique, violon, contrebasse et percussions dialoguent pour faire renaître voix, récits et mélodies du passé. Ce quartet singulier construit un univers sensible où tradition et modernité se rencontrent dans un équilibre riche en couleurs et en émotions.

Durée : 1H

Billetterie en ligne(abonnements et plein tarif) ou au guichet selonhoraires d’ouverture de la billetterie

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billets.conservatoire.nantes.fr/home »}] [{« link »: « https://billets.conservatoire.nantes.fr/home »}, {« link »: « https://conservatoire.nantes.fr/acces/ »}]

Quartet Badeau : Julie Badeau, violon – François Badeau, accordéon – Tiphaine Macé, contrebasse – Gabor Turi, percussions